MP Top News: भाजपा नेता ने किसान को कुचलकर मारा, सतना में टला बड़ा रेल हादसा, पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने किए महाकाल के दर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के गणेशपुरा गांव में जमीन विवाद में भाजपा नेता महेंद्र नागर ने अपने साथियों के साथ किसान पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं उस पर जीप भी चढ़ा दी। जब किसान की दो नाबालिग बेटी और परिवार के लोग उसे बचाने पहुंचे तो उनके कपड़े फाड़ दिए। (यहां पढ़े पूरी खबर)

2. सतना-मानिकपुर रेलखंड पर देर रात मुंबई से भागलपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बट गई। ट्रेन के तीन कोच एम-1 कोच, एक जनरल कोच और गार्ड यान की कपलिंग टूटने से अलग हो गए। ट्रेन उस समय 10 किमी की रफ्तार पर थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया और वह अपने आप ही रुक गई। (यहां पढ़े पूरी खबर)