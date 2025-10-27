मेरी खबरें
    MP Top News: भाजपा नेता ने किसान को कुचलकर मारा, सतना में टला बड़ा रेल हादसा, पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने किए महाकाल के दर्शन

    MP Top News Today: जमीन के विवाद में भाजपा नेता महेंद्र नागर और उसके साथियों ने किसान रामस्वरूप नागर से मारपीट के बाद जीप चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी। सतना-मानिकपुर रेलखंड पर देर रात मुंबई से भागलपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बट गई। बड़ा हादसा टल गया और वह अपने आप ही रुक गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत शामिल हुए।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 05:58:29 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 05:58:29 PM (IST)
    6 PM MP Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. भाजपा नेता ने गाड़ी चढ़ाकर कर दी किसान की हत्या
    2. मुंबई-भागलपुर एक्सप्रेस के 3 कोच ट्रेन से हुए अलग
    3. पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के गणेशपुरा गांव में जमीन विवाद में भाजपा नेता महेंद्र नागर ने अपने साथियों के साथ किसान पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं उस पर जीप भी चढ़ा दी। जब किसान की दो नाबालिग बेटी और परिवार के लोग उसे बचाने पहुंचे तो उनके कपड़े फाड़ दिए। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    2. सतना-मानिकपुर रेलखंड पर देर रात मुंबई से भागलपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बट गई। ट्रेन के तीन कोच एम-1 कोच, एक जनरल कोच और गार्ड यान की कपलिंग टूटने से अलग हो गए। ट्रेन उस समय 10 किमी की रफ्तार पर थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया और वह अपने आप ही रुक गई। (यहां पढ़े पूरी खबर)


    3. श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह आयोजित भस्म आरती में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी कृष्णमाचारी श्रीकांत शामिल हुए। उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने प्रातःकाल भस्म आरती में भगवान श्री महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन लाभ भी लिया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    4. अम्बिकापुर से कटनी की ओर जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी में अचानक आग उठने लगी, हाई टेंशन लाइन छू जाने से जोरदार धमाका के साथ चिंगारियां निकलने लगी। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि विस्फोट इतना भयानक था कि काफी देर तक ट्रेन से चिंगारियां निकलती रहीं। स्टेशन परिसर में बिजली के तार टूटकर पटरी पर गिर गए। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    5. मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले दो भाइयों वीरेंद्र और पुष्पेंद्र कुशवाह ने 55 सीटर एरोप्लेन स्क्रैप में खरीदा है। 2009 तक इसे बीएसएफ द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद से यह दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा था। प्लेन को दिल्ली से उज्जैन लाने में ही 5 लाख रुपये खर्च हो गए हैं। दोनों भाइयों का कहना है कि वे इसमें एक लग्जरी रूम वाला होटल बनाएंगे। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    6. सम्मेलन 28 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित होगा, जहां कॉमनवेल्थ और आसियान सदस्य देशों के प्रधानमंत्री, मंत्री, राजनयिक, नीति-निर्माता और युवा नेता एक साथ एक मंच पर जुटेंगे। अब वसुंधरा मलेशिया में भारत के युवा नेतृत्व की आवाज बनेगी। वसुंधरा सिंह सतना लोकसभा के पूर्व सांसद दिवंगत रामानंद सिंह की पोती और राजवंत सिंह की बेटी हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)

