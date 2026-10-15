सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा पहुंची टीकमगढ़, धीरेंद्र शास्त्री ने बेटियों को दी IAS-IPS बनने की सलाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा लेकर बगेश्वरधाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बुधवार देर रात करीब 1 बजे टीकमगढ़ पहुंचे। बड़ागांव धसान से टीकमगढ़ जिले में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर आगवानी की और रास्ते भर बैकहो लोडर से पुष्प वर्षा की गई।

नवरात्रि उत्सव और गरबा पंडालों की व्यवस्था पर अपने विचार रखते हुए शास्त्री ने सुझाव दिया कि पंडालों के प्रवेश द्वार पर भगवान वराह की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को पहले प्रतिमा को नमन करना चाहिए। यात्रा के दौरान सुरक्षा और चोरी की घटनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है।

25 हजार लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था

संयोजक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि आयोजन स्थल पर करीब 25 हजार लोगों के लिए प्रसाद और 5 हजार लोगों के विश्राम का प्रबंध किया गया था। रथ यात्रा में अनिरुद्धाचार्य महाराज व हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास भी मौजूद रहे। गुरुवार सुबह यह यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होकर जतारा और उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर की ओर रवाना हुई।