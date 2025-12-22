मेरी खबरें
    By Rajesh Verma
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 05:07:24 AM (IST)
    Ujjain News: महाकाल मंदिर में 111 किलो पीतल के नंदी भेंट, जल्द किए जाएंगे प्रतिष्ठित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में रविवार को जयपुर के एक भक्त ने 111 किलो पीतल के नंदी दान किए हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा उचित स्थान पर उनकी प्रतिष्ठा की जाएगी। सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया जयपुर निवासी विपिन बंसल ने पं. राजेश पुजारी की प्रेरणा से मंदिर में 111 किलो पीतल से निर्मित भगवान नंदीजी की मूर्ति भेंट की है। भगवान महाकाल के गण नंदीजी की मूर्ति को जल्द ही उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाएगा।

    शौर्य समृद्धि 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के लिए भूमिपूजन

    उज्जैन के खचरौद ब्लॉक में 1 से 5 जनवरी तक होने वाले शौर्य समृद्धि 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के पूर्व रविवार को भारत कामर्स विद्यालय परिसर में ध्वजारोहण एवं भूमिपूजन का किया गया। 1 जनवरी को कार्यक्रम के प्रारंभ में कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर यज्ञशाला प्रांगण में पहुंचेगी। समापन पर शांतिकुंज हरिद्वार से पधारी टोली द्वारा आरती तथा मार्गदर्शन होगा।


    2 जनवरी से देव आह्वान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसमें 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में विभिन्न ग्रामों से पधारे हुए तथा स्थानीय जोड़ों द्वारा यज्ञ देव आवाहन तथा यज्ञ का कार्य होगा। प्रात: 8 बजे से यज्ञ तथा शाम 7 बजे से प्रवचन होंगे।

    अर्जेंट भेरूजी मंदिर में भगवान को लगा छप्पन भोग

    खाचरौद में रविवार को बुद्ध मार्ग स्थित अर्जेंट भेरूजी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान की महाप्रसादी ग्रहण की। इसके पूर्व पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत सज्जा एवं पुष्प माला से सजाया गया था। प्रात: भैरव का आकर्षक चोला चढ़कर शृंगार किया गया।

    शाम 4.30 बजे भेरूजी को छप्पन भोग अर्पण कर महाआरती उतारी गई। समिति के नरेन्द्र छाजेड़ ने बताया कि अर्जेंट भेरूजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव पर पर्यावरण प्रेमी सहित कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया गया।

