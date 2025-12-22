Ujjain News: महाकाल मंदिर में 111 किलो पीतल के नंदी भेंट, जल्द किए जाएंगे प्रतिष्ठित

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में रविवार को जयपुर के एक भक्त ने 111 किलो पीतल के नंदी दान किए हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा उचित स्थान पर उनकी प्रतिष्ठा की जाएगी। सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया जयपुर निवासी विपिन बंसल ने पं. राजेश पुजारी की प्रेरणा से मंदिर में 111 किलो पीतल से निर्मित भगवान नंदीजी की मूर्ति भेंट की है। भगवान महाकाल के गण नंदीजी की मूर्ति को जल्द ही उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाएगा।

शौर्य समृद्धि 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के लिए भूमिपूजन उज्जैन के खचरौद ब्लॉक में 1 से 5 जनवरी तक होने वाले शौर्य समृद्धि 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के पूर्व रविवार को भारत कामर्स विद्यालय परिसर में ध्वजारोहण एवं भूमिपूजन का किया गया। 1 जनवरी को कार्यक्रम के प्रारंभ में कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर यज्ञशाला प्रांगण में पहुंचेगी। समापन पर शांतिकुंज हरिद्वार से पधारी टोली द्वारा आरती तथा मार्गदर्शन होगा।