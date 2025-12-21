धर्म, दर्शन और कालगणना की प्राचीन नगरी उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन आज से

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। धर्म, दर्शन और कालगणना की प्राचीन नगरी उज्जैन एक बार फिर वैश्विक बौद्धिक विमर्श का केंद्र बनने जा रही है। 21 और 22 दिसंबर को यहां छठवें अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत सहित नेपाल के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद, शोधकर्ता और आध्यात्मिक चिंतक सहभागिता करेंगे।

आयोजन कालिदास अकादमी के कोठी रोड स्थित अभिरंग सभागार में होगा। आयोजन समिति के संयोजक डॉ. सर्वेश्वर शर्मा एवं सह संयोजक डॉ. अजय शर्मा ने बताया कि महाधिवेशन का उद्घाटन रविवार दोपहर 2.30 बजे किया जाएगा। संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अतिथि राज्यसभा सदस्य उमेशनाथ महाराज और सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के वरिष्ठ सदस्य राजेशसिंह कुशवाह रहेंगे। अध्यक्षता कुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज करेंगे। यह महाधिवेशन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, कालिदास संस्कृत अकादमी, पूर्णश्री फाउंडेशन, आचार्य वराहमिहिर न्यास, सम्राट विक्रमादित्य विद्वत परिषद् तथा साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन (नेपाल) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।