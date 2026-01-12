स्व रमेशचंद्र जी त्रिवेदी की स्मृति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन व मुरलीधर कृपा अस्पताल मक्सी के तत्वाधान में निःशुल्क जॉच एवं परामर्श शिविर सांवरे ऑप्टिकल मीरा माधव मंदिर पंवासा पर संपन्न हुआ।
मुरलीधर कृपा अस्पताल के प्रबंधक श्री दिनेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर का शुभारंभ अतिथि महंत 1008 श्री काशीदास त्यागी ,पूर्व आईएएस श्री हीरालाल त्रिवेदी ,वरिष्ठ समाजसेवी श्री बालकृष्ण पंड्या,श्री सुभाष पंड्या,अजीत ठाकुर, आनंद खींची द्वारा किया गया। शिविर में आँखों से कम दिखाई देना, लाल रहना,जलन, मोतियाबिंद, कांचविंद, नासूर, पानी बहना आदि की निःशुल्क जाँच एवं परामर्श किया गया। कुल 205 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई जिसमें से 25 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन हेतु मुरलीधर कृपा अस्पताल मक्सी ले जाया गया। जिनका सोमवार को SICS पद्यति द्वारा शल्यक्रिया की जाकर लेंस प्रत्यारोपण निःशुल्क किए जावेंगे।ऑपरेशन पश्चात् रंगीन चश्मा एवं दवाईयाँ भी निःशुल्क प्रदान की जावेगी। अस्पताल में उन्हें रहने खाने की निशुल्क व्यवस्था की जाएगी।एक दिन रखने के पश्चात उन्हें पुनः घर छोड़ दिया जाएगा।
इस अवसर पर श्रीमती विमला त्रिवेदी,डॉ जीएल कुशवाह, डॉ दिलीप मेहता,डॉ निर्दोष पाठक ,सुनील बटवाल,श्रीमती रंजना राजपूत,आत्माराम मालवीय, बीएल शर्मा, दीप अटल, डॉ सुशील शर्मा,अविनाश बटवाल,भगवान गौड़,सुनील बैंडवाल लोकेंद्र गौड़ ,माधव परिहार,सुनील गौड़,रवि शर्मा,मनीष राणा, अंत में आभार जितेंद्र त्रिवेदी ,अजेंद्र त्रिवेदी व शैलेन्द्र त्रिवेदी ने माना।