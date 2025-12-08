2100 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य भी किया करते थे शिव उत्सव का आयोजन

राजेश वर्मा, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुसार 10 से 14 जनवरी तक शिव परंपरा पर आधारित महाकाल महोत्सव का आयोजन होगा, मंदिर समिति उत्सव को लेकर तैयारी में जुटी है। महाकाल के आंगन में शैव परंपरा पर होने जा रहे आयोजन को लेकर धर्मशास्त्र, ज्योतिष, खगोल व पुरातत्व के विद्वान बेहद खुश हैं, उनका कहना है कि धर्मधानी में शिव उत्सव की परंपरा 2100 साल पुरानी है।

उज्जयिनी के सम्राट विक्रमादित्य भी शिव उत्सव का आयोजन किया करते थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उसी पुरातन शैव और शाक्त परंपरा को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। विक्रम विश्व विद्यालय के पुराविद डॉ. रमण सोलंकी ने नईदुनिया से चर्चा में बताया कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आदि और अनंत है युगयुगांतर से इनकी महिमा का गुणगान होता आया है। समय-समय पर महाकाल के आंगन में राजा, महाराजा शिव उत्सव का आयोजन करते आए हैं।

राजा चंद्रप्रदोत तथा सम्राट अशोक मौर्य के शासन काल में शैव महोत्सव का आयोजन होने की बात इतिहासकार स्वीकारते हैं। उज्जयिनी के न्यायप्रिय शासक सम्राट विक्रमादित्य के कालखंड में तो प्रतिवर्ष महाकाल वन परिक्षेत्र में विशाल शैव महोत्सव आयोजित होने के संकेत हमे पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होते हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखा है 'विक्रम रूद्रस महव' पुराविद् डॉ.सोलंकी ने बताया मुद्राशास्त्री डॉ.आरसी ठाकुर के महिदपुर स्थित अश्विन शोध संस्थान में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में टेराकोटा से निर्मित सील संग्रहित है। इस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा संस्कृत भाषा का लेख 'विक्रम रूद्रस महव' अंकित है। इसका अर्थ है राजा विक्रम शिव उत्सव आयोजित कर रहे हैं। सील पर मध्य में दाहिने मुंह किए शिव गण नंदी की आकृति अंकित है। यह सील इस बात का प्रमाण है कि सम्राट विक्रमादित्य द्वारा अपने राज्य में शिव उत्सव का भव्य आयोजन करते रहे हैं।