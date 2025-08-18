महाकुंभ सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन में 963 करोड़ के 25 कार्य प्रस्तावित

धीरज गाेमे, नईदुनिया उज्जैन। महाकुंभ सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के लिए मध्यप्रदेश शासन ने उज्जैन में 963 करोड़ के 25 बड़े विकास कार्य प्रस्तावित किए हैं। संभागस्तरीय समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पर्यवेक्षण समिति से प्रस्ताव अनुमोदित हो चुके हैं। अब इंतजार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति मिलने का है। मंजूरी मिलते ही तेजी से निविदा प्रक्रिया कर काम शुरू कराने का दावा है। प्रस्तावित योजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) के जिम्मे है।

193 करोड़ 33 लाख रुपये से MR-22 मार्ग प्राधिकरण ने 11 कार्य प्रस्तुत किए हैं, जिनकी लागत 568 करोड़ 75 लाख रुपये आंकी गई है। इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 193 करोड़ 33 लाख रुपये से शिप्रा नदी के समानांतर एमआर-22 मार्ग बनाने का है। इसके अलावा, 98 कराेड़ 85 लाख रुपये से भैरवगढ़ जेल चौराहा से पीपली नाका सिक्सलेन मार्ग बनाने और 91 करोड़ रुपये से पीपली नाका से गढ़कालिका मंदिर होकर ओखलेश्वर श्मशान तक का मार्ग चौड़ा करने का प्रमुख हैं।

सभी परियोजनाएं सिंहस्थ-2028 की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर के भीतर यातायात दबाव कम करने के लिए कई मार्गों के चौड़ीकरण भी प्रस्तावित हैं, जिनमें कंठाल से मेला ग्राउंड से नईखेड़ी मार्ग, भूखी माता से लाल पुल होकर एमआर-22 मार्ग तक, महाराजवाड़ा से हरसिद्धि मंदिर होते हुए शिप्रा नदी तक और शनि मंदिर से जीवनखेड़ी मार्ग शामिल हैं। अफसरों का कहना है कि ये सभी परियोजनाएं सिंहस्थ-2028 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उज्जैन की स्थायी शहरी संरचना भी मजबूत प्रस्तावों को समय पर मंजूरी मिलने पर कार्यों की निविदा प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि अगले तीन वर्षों में सभी प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकें। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से न केवल सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उज्जैन की स्थायी शहरी संरचना भी मजबूत होगी। शहर की कनेक्टिविटी, घाटों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग प्रबंधन से उज्जैन को एक आधुनिक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।