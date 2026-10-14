मेघालय में 19 करोड़ के सरकारी काम का ठेका दिलाने का झांसा देकर उज्जैन में ठगे 78 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : मेघालय में सरकारी सोलर लाइट और पोल लगाने का 19 करोड़ रुपये का ठेका दिलाने का झांसा देकर उज्जैन के एक कारोबारी और उसके प्रोजेक्ट पार्टनर से 78 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है।

आरोपितों ने दोनों को मेघालय ले जाकर जिला परिषद कार्यालय में कुछ लोगों से मुलाकात करवाई थी। वहां लाइसेंस बनवाने और वर्क ऑर्डर जारी कराने का भरोसा दिया गया। इसके बाद अलग-अलग किस्तों में तीन बैंक खातों में 78 लाख रुपये जमा करवा लिए गए, लेकिन ठेका नहीं मिला। मामले की जांच के बाद माधव नगर पुलिस ने मंगलवार को तीन आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।