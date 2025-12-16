नानी के घर आयी 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर पीट-पीटकर मार डाला

नईदुनिया न्यूज, खाचरौद (उज्जैन): जिल में खचरौद थाना क्षेत्र में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। यहां एक शख्स ने नीयत खराब होने पर 9 वर्षीय बालिका से जबरदस्ती करने की कोशिश की। चिल्लाने पर उसने मासूूम का मुंह थैली से बांधकर बेरहमी से पीटकर मार डाला। पुलिस ने सोमवार शाम घटना के 36 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, 9 वर्षीय बालिका शनिवार शाम मां के साथ अपनी नानी के घर जूना शहर आई थी। शाम 4 बजे मां सामान खरीदने बाजार चली गई और बच्ची वहां पर रुकी थी। इसके बाद बालिका गायब हो गई थी। सूचना मिलने पर स्वजन ने तलाश शुरू की। डेढ़ घंटे बाद बालिका रियाज शेख के सूने बाड़े में मिली। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और सिर व मुंह पर चोट के निशान थे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। रविवार को उसकी मौत हो गई।

मालीपुरा स्थित निवास पर शव को लाते समय स्वजन सहित समाजजन ने आरोपितों की गिरफ्तारी व को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर मदार छल्ला मस्जिद के पास ही ताबूत रखकर रास्ता जाम कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की चार टीमें बनाकर जांच प्रारंभ कर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। रियाज पुत्र शब्बीर खां ने हत्या करना स्वीकारा। आरोपी ने लोगों को दी जानकारी, खुद अस्पताल ले गया एसडीओपी बेछोटे ने बताया कि रियाज के बाड़े में बालिका अकेली खेल रही थी। रियाज काम से लौटने के बाद दरवाजा खोलकर बाड़े में घुसा तो बच्ची को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और जबरदस्ती करने की कोशिश की। बालिका चिल्लाई तो उसे जोरदार धक्का दे दिया। जिससे उसका सिर पेड़ से टकरा गया। इसके बाद रियाज ने मासूम का मुंह थैली से बांधकर, कपड़े धोने की मोगरी से माथे पर मारा।फिर बाडे का दरवाजा बंद कर वहां से चला गया।