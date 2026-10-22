उज्जैन के होटल में नाबालिग लड़की के साथ मिला मुस्लिम युवक, हुआ हंगामा, पुलिस के हवाले किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : देवासगेट थाना क्षेत्र के दूधतलाई स्थित होटल जय जगदीश में मंगलवार रात एक नाबालिग लड़की के साथ युवक के मिलने पर हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता होटल पहुंचे। उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

युवक शाजापुर का रहने वाला है। नाबालिग से उसकी पहचान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हुई थी। पुलिस ने लड़की के स्वजन को बुलाकर उसे उनके सुपुर्द कर दिया। मामले में पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।