उज्जैन में मादक पदार्थ तस्करी के फरार 58 आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, परिवहन और संग्रहण से जुड़े मामलों में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने फरार आरोपितों और न्यायालयों से जारी गिरफ्तारी वारंटों की गिरफ्तारी पर दस-दस हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।

देवासगेट थाने के पांच, महाकाल थाने में 11 अपराध दर्ज एसपी शर्मा के अनुसार देवासगेट के पांच, नानाखेड़ा का एक, नागझिरी का एक, महाकाल के 11, जीवाजीगंज के तीन, चिमनगंज मंडी के छह, नागदा छह, उन्हेल के तीन, राघवी के तीन, नीलगंगा के 13 और चिंतामन का एक, तराना का एक, भैरवगढ़ के दो सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों के मामलों में आरोपितों की तलाश की जा रही है।