उज्जैन में तेज रफ्तार पिकअप ने 4 लोगों को रौंदा, महिला की मौके पर मौत, 3 घायल; वीडियो वायरल

नईदुनिया न्यूज, खाचरौद। नगर की थोक सब्जी मंडी में शनिवार सुबह गौवंश से भरे तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने चार सब्जी विक्रेताओं को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद ड्राइवर ने वाहन लेकर भागने की कोशिश में जमातखाना क्षेत्र में तीन दोपहिया वाहनों और एक ऑटो को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। अंत में पिकअप वाहन विद्युत पोल से टकराकर रुक गया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

सब्जी खरीद रहे दो महिलाओं और दो पुरुषों को मारी टक्कर थाना प्रभारी धनसिंह नलवाया ने बताया कि शनिवार सुबह करीब छह बजे पिकअप क्रमांक एमपी 13 जेडएक्स 0596 गौवंश लेकर जा रहा था। इसी दौरान थोक सब्जी मंडी में वाहन चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए सब्जी खरीद रहे दो महिलाओं और दो पुरुषों को टक्कर मार दी।