उज्जैन में माकड़ोन मंडी के उप निरीक्षक को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा, साथी आउटसोर्स कर्मचारी भी धराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने शुक्रवार को माकड़ोन अनाज मंडी में कार्रवाई करते हुए मंडी उप निरीक्षक रोशन आर्य और उसके साथी आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।

आरोप है कि उप निरीक्षक मंडी में सोयाबीन खरीदने वाले व्यापारी से प्रति बोरी दस रुपये की मांग कर रहा था। रुपये नहीं देने पर सोयाबीन से भरी गाड़ी नहीं जाने देने की धमकी दी जा रही थी। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, ग्राम रूपाखेड़ी निवासी व्यापारी योगेश राठौर ने बुधवार को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार दीक्षित से शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि वह माकड़ोन मंडी से सोयाबीन खरीदता है। मंडी उप निरीक्षक रोशन आर्य उससे प्रत्येक बोरी के हिसाब से दस रुपये मांग रहा है, जबकि वह मंडी शुल्क भी जमा करता है।