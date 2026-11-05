उज्जैन में उज्ज्वला योजना के फर्जी कनेक्शन की जांच से जुड़े मामले में 20 हजार रिश्वत लेते पकड़ाया क्लर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : कलेक्ट्रेट में गुरुवार को लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर (एडीएम) कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 रोहित गोठवाल को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपित ने शिकायतकर्ता की मां के नाम पर उज्ज्वला योजना के तहत हुए फर्जी गैस कनेक्शन की जांच से जुड़े मामले में रिश्वत मांगी थी।

मां के दस्तावेजों पर उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन किसी अन्य को दे दिया लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, नागदा के बिरलाग्राम निवासी बृजेश विश्वकर्मा पिता तिलकधारी ने 29 अक्टूबर को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार दीक्षित से शिकायत की थी। बृजेश ने बताया था कि उनकी मां के दस्तावेजों का उपयोग कर उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में शिकायत की थी।