असामाजिक तत्वों ने पुरुषोत्तम नारायण की मूर्ति खंडित की, उज्जैन के प्राचीन नव नारायण में शामिल है मंदिर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : कार्तिक मास के दौरान असामाजिक तत्वों ने प्राचीन श्री पुरुषोत्तम नारायण मंदिर में भगवान की मूर्ति को खंडित कर दिया। क्षीरसागर के समीप स्थित मंदिर में गुरुवार रात अज्ञात लोगों ने भगवान पुरुषोत्तम नारायण की मूर्ति की नासिका तोड़ दी। घटना से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। मंदिर के पुजारी पं. शंकर लक्ष्मीनारायण जोशी ने पुलिस में शिकायत की है।

पं. जोशी ने बताया उज्जैन के प्राचीन नव नारायण मंदिरों में श्री पुरुषोत्तम नारायण मंदिर का विशेष स्थान है। यहां भगवान की प्राचीन मूर्ति विराजित है। शुक्रवार सुबह मूर्ति की नासिका क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई। मंदिर में वर्तमान में प्रवेश द्वार नहीं होने से परिसर खुला रहता है। आशंका है कि इसी का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया।