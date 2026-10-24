उज्जैन में पुलिस टीम पर हमला... शराब पीने से टोकने पर युवकों ने की मारपीट, कॉन्स्टेबल की कटी उंगली, 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। जिले में पुलिस टीम पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तीन दिन में दूसरी बार पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। शुक्रवार रात नीलगंगा थाना क्षेत्र के सांवराखेड़ी में सड़क किनारे शराब पी रहे युवकों को टोकना एफआरवी टीम को भारी पड़ गया। युवकों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की। हमले में आरक्षक प्रशांत खेरवार की अंगुली कट गई, जबकि एफआरवी वाहन के पायलट लोकेंद्र को भी चोटें आईं। पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर आधा दर्जन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

मारपीट की और उसके कपड़े फाड़े टीआइ तरुण कुरील ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे आरक्षक विक्रम सिंह चौहान एफआरवी वाहन पर ड्यूटी कर रहा था। उसके साथ पायलट लोकेंद्र भी था। दोनों बाजार बंद कराने के लिए गश्त करते हुए सांवराखेड़ी रोड स्थित बंधन गार्डन के पास पहुंचे थे। वहां सड़क किनारे सात-आठ युवक शराब पी रहे थे। आरक्षक विक्रम सिंह ने युवकों को घर जाने के लिए कहा तो वे विवाद करने लगे। युवकों ने पायलट लोकेंद्र के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए।