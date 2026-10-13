उज्जैन में स्टाइपेंड की मांग पर आयुर्वेद इंटर्न का हल्ला बोल, अस्पताल पर जड़ा ताला, छह घंटे बंद रही मरीजों की एंट्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सप्ताहभर से हड़ताल कर धरने पर बैठे शासकीय धन्वंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय के इंटर्नशिप कर रहे छात्रों का आंदोलन सोमवार को तेज हो गया। उन्होंने सुबह 7 बजे चिमनगंज थाने के समीप स्थित धन्वंतरि आयुर्वेद अस्पताल के मुख्य गेट एवं ओपीडी पर ताला लगा दिया और मरीजों की एंट्री बंद कर दी।

इस दौरान विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी की। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. ओपी व्यास और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों से चर्चा की। समझाइश के बाद दोपहर 12 बजे विद्यार्थियों ने ताला खोला। विद्यार्थियों का कहना है कि मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक ठोस निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब काम और जिम्मेदारी समान हैं, तो स्टाइपेंड में इतना अंतर क्यों। विद्यार्थियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें अब केवल मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि मांग पूरी करने का लिखित आदेश चाहिए।