सिंहस्थ-2028 से पहले 163 करोड़ रुपये से संवरेगा कालभैरव मंदिर, पहले सुधरेगा दर्शन मार्ग

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री कालभैरव मंदिर में सिंहस्थ-2028 के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए परिसर को 163 करोड़ रुपये से महाकाल महालोक की तर्ज पर ‘श्री कालभैरव महालोक’ के रूप में तब्दील करने की योजना है। कार्ययोजना में तीन बड़े पार्किंग स्थल, धर्मशाला, फेसिलिटी सेंटर और नई अप्रोच रोड प्रस्तावित हैं। नए निर्माण के साथ फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत दर्शन मार्ग, पेयजल और आवागमन की व्यवस्था सुधारने की है।

रविवार को कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों के कारण रास्तों में बदलाव होगा, ऐसे में श्रद्धालुओं को सही मार्ग बताने से लेकर दर्शन के बाद सुरक्षित और व्यवस्थित निकासी तक की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। कलेक्टर ने दर्शन मार्ग पर चूरी डालने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं के पैरों में पत्थर न चुभे।