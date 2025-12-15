सिंहस्थ लैंड पूलिंग पर भाजपा विधायक अनिल जैन का विरोध, सीएम को लिखा पत्र, कहा- किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए विवश

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ के लिए लाई गई लैंड पूलिंग योजना के खिलाफ एक तरफ किसान आंदोलन की तैयारियों में जुटे हैं तो दूसरी ओर सोमवार को उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के एक पत्र ने सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को खड़ा कर दिया। विधायक जैन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को यह पत्र लिखा है। कहा है कि किसान हित में लैंड पूलिंग योजना निरस्त होनी चाहिए। अगर किसान 26 दिसंबर से आंदोलन शुरू करते हैं तो मैं भी इसमें सम्मिलित होने के लिए विवश रहूंगा। इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि लैंड पूलिंग योजना को लेकर पार्टी में आपसी मतभेद हैं।

लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर को सीएम को लिखा पत्र सीएम को लिखे पत्र में विधायक जैन ने कहा कि लैंड पूलिंग योजना का मैंने विधानसभा और विधानसभा के बाहर समर्थन किया है। किंतु 17 नवंबर 2025 को भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ आपकी (सीएम) उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई थी। तब योजना वापस लेने का निर्णय हुआ था। इसके बाद किसान संघ ने उत्सव रैली निकाली थी, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। इस बीच प्रशासन, किसान संघ और प्रेस के माध्यम से यह ध्यान में आया है कि लैंड पूलिंग योजना यथावत है और किसान एक बार फिर 26 दिसंबर से आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन में मैं भी शामिल होने के लिए विवश रहूंगा। अत: आपसे आग्रह है कि किसानों के हित में यथा उचित निर्णय करें।