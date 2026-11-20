नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। प्रतिबंध के बावजूद कराई गई पाड़ों की लड़ाई शुक्रवार को एक परिवार की खुशियां छीन ले गई। देवउठनी एकादशी पर दोपहर उज्जैन जिले के नागझिरी थाना क्षेत्र के हामूखेड़ी में पाड़ों की लड़ाई के दौरान एक पाड़ा बेकाबू होकर दर्शकों की भीड़ में घुस गया और सात साल के बच्चे युवराज दायमा को कुचलते हुए सीने पर चढ़ गया। गंभीर चोट लगने से उसकी हालत बिगड़ गई। स्वजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

सातवीं जोड़ की लड़ाई के दौरान बेकाबू होकर भीड़ में दौड़ा पाड़ा आयोजन स्थल पर सुबह से ही पाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया था। 12 जोड़ पाड़ों की लड़ाई करवाई जानी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सातवीं जोड़ लड़ाई में शुभम और सागर नामक व्यक्तियों के पाड़े शामिल थे। लड़ाई देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। इसी दौरान लड़ रहे पाड़ों में से एक बेकाबू होकर भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा।