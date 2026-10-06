उज्जैन से इंदौर जा रही 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन' बस में लगी भीषण आग, सूझबूझ से बची यात्रियों की जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की एक बस में आग लग गई। घटना मंगलवार को उज्जैन-इंदौर मार्ग पर रामवासा के समीप घटी। बस का पिछला टायर फटने के बाद आग लगी। गनीमत रही कि आग भड़कने से पहले बस में सवार सभी यात्री नीचे उतर गए। इससे बड़ा हादसा टल गया।

नानाखेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बस क्रमांक एमपी 13 पी 2922 उज्जैन से इंदौर की ओर जा रही थी। रामवासा के समीप आग लगने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।