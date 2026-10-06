उज्जैन से इंदौर जा रही 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन' बस में लगी भीषण आग, सूझबूझ से बची यात्रियों की जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की एक बस में आग लग गई। घटना मंगलवार को उज्जैन-इंदौर मार्ग पर रामवासा के समीप घटी। बस का पिछला टायर फटने के बाद आग लगी। गनीमत रही कि आग भड़कने से पहले बस में सवार सभी यात्री नीचे उतर गए। इससे बड़ा हादसा टल गया।
नानाखेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बस क्रमांक एमपी 13 पी 2922 उज्जैन से इंदौर की ओर जा रही थी। रामवासा के समीप आग लगने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस का टायर फटने के बाद आग लगी थी। टायर फटने के बाद बस में आग तेजी से फैल गई। चालक ने स्थिति को भांपते हुए बस रोक दी और यात्रियों को नीचे उतारा। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का प्रदेश स्तर पर शुभारंभ 25 सितंबर 2026 को भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। इस दौरान प्रदेश के सात प्रमुख शहरों के लिए 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई थी।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन को इस सेवा के तहत 10 बसें मिली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 सितंबर को महाकाल लोक से पीएम ई-बस सेवा और उज्जैन दर्शन सेवा का शुभारंभ कर इन बसों को रवाना किया था। सेवा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद बस में आग लगने की घटना ने सुरक्षा और तकनीकी जांच को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
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