धर्मगुरु सैयदना साहब से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सिंहस्थ में आने का दिया न्योता

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना डॉ. मुफद्दल सैफुद्दीन साहब से मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मजार-ए-नजमी पहुंचकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत-सत्कार किया और आगामी सिंहस्थ-2028 में उज्जैन पधारने का न्योता दिया।

दोनों के बीच शहर और प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं तथा औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को लेकर काफी देर चर्चा हुई। सैयदना साहब ने मध्यप्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर प्रसन्नता जताई और इन प्रयासों में सहयोग का आश्वासन दिया।