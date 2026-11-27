नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन को देश की चारों शंकराचार्य पीठों के स्थायी आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गुरुवार को इसकी मंशा सार्वजनिक करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि उज्जैन में चारों पीठों के स्थायी मठ हों।

इनमें से दो मठों के मामले में पहल आगे बढ़ चुकी है। शृंगेरी पीठ का मठ ढेंढिया गांव में आकार ले चुका है, जबकि द्वारका शंकराचार्य की सहमति के बाद उनके मठ का निर्माण भी जारी है। शेष दो मठों को भी उज्जैन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।