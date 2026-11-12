महाकाल मंदिर में शुरू हुई 24 घंटे प्रसादी की व्यवस्था, अब लाइन में लगे भक्तों तक भी पहुंचेगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। बाबा महाकाल के दरबार में आने वाला कोई भी भक्त अब बिना प्रसादी के नहीं लौटेगा। मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की मंशा के अनुसार बुधवार से 24 घंटे प्रसादी वितरण की शुरुआत की है। भस्म आरती के दौरान मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर में पूरी रात यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

बता दें अब तक भक्तों के लिए अल्प आहार व भोजन प्रसादी की व्यवस्था अन्नक्षेत्र में रहती थी। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार दर्शन की कतार में खड़े प्रत्येक भक्त को चलित व्यवस्था से महाप्रसादी का वितरण किया जा रहा है।