मुआवजे को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल: उज्जैन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान और किसानों को इसका मुआवजा न मिलने को लेकर सोमवार को कांग्रेस सड़क पर उतरी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विधायक महेश परमार और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और घेराव कर नारेबाजी की। कांग्रेस ने किसानों को मुआवजा देने की मांग कर प्रदेश सरकार को घेरा।

कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए संकुल भवन की बैरिकेडिंग की गई थी। दोपहर 12.30 बजे पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन शुरू किया। कुछ देर के लिए सड़क पर भी बैठे। जिला अध्यक्ष महेश परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कहा था कि सिंगल क्लिक में किसानों को मुआवजा जाएगा। मगर उज्जैन जिले के खाचरौद-नागदा, बड़नगर, तराना, महिदपुर में किसानों को कुछ नहीं मिला है। परमार ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि वे अब कहां छुप गए हैं।