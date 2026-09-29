उज्जैन में सिंहस्थ के लिए नौ भव्य प्रवेश द्वार बनाने को दो बार ठेकेदार मिले नहीं, अब 13 मैदान में

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने वाले नौ भव्य प्रवेश द्वारों का रास्ता अब खुलता नजर आ रहा है। दो बार निविदा बेनतीजा रहने के बाद तीसरी कोशिश में 13 ठेकेदारों ने रुचि दिखाई है। उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) को मिले प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है।

अगले माह नवरात्र के आसपास ठेकेदार तय कर निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना करीब 92 करोड़ 25 लाख रुपये की है, जिसके तहत शहर के अलग-अलग मार्गों पर नौ प्रवेश द्वार बनाए जाने हैं। ये द्वार सिंहस्थ-2028 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उज्जैन की पहचान और स्वागत का प्रतीक बनेंगे।

तीन पैकेज, नौ द्वार और 18 माह की समय-सीमा यूडीए ने अधिक से अधिक निर्माण एजेंसियों को आकर्षित करने के लिए पूरी परियोजना को तीन पैकेज में बांटा है। पहले पैकेज में त्रिशूल द्वार, विक्रमादित्य द्वार और डमरू द्वार, दूसरे में अमृत द्वार, पंचजन्य द्वार और गज द्वार, जबकि तीसरे पैकेज में कालगणना द्वार, उज्जैनी द्वार और सिंहस्थ द्वार का निर्माण प्रस्तावित है। तीनों पैकेज पर कुल 92.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्यादेश जारी होने के बाद निर्माण पूरा करने के लिए 18 माह की समय-सीमा तय की गई है। यानी ठेकेदार तय होने के बाद समय पर काम शुरू करना और निर्धारित अवधि में पूरा करना यूडीए के सामने बड़ी चुनौती होगी।