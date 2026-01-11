एसएमएस, वॉट्सएप और ईमेल पर फर्जी ट्रैफिक ई-चालान भेजकर साइबर ठगी, उज्जैन पुलिस ने किया अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। फर्जी ट्रैफिक ई चालान के नाम पर साइबर ठगी की जा रही है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की अपील की है। ठग एसएमएस, वाट्सएप, ईमेल के माध्यम से फर्जी ई चालान लिंक भेज रहे हैं। जिसके आधार पर बैंकिंग जानकारी चोरी होने की आशंका है।

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बीते कुछ दिनों से साइबर ठगों द्वारा आम लोगों को फर्जी ट्रैफिक ई-चालान के नाम पर एसएमएस, वाट्सएप एवं ईमेल के माध्यम से संदेश भेजकर ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है।

फर्जी संदेशों में रेड सिग्नल जंप, चालान नंबर, चालान राशि का उल्लेख करते हुए एक लिंक भेजा जाता है, जिस पर क्लिक करने या एप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। लिंक पर क्लिक करते ही लोगों की व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी चोरी होने की आशंका रहती है, जिससे उनके बैंक खाते से अवैध रूप से राशि निकाली जा सकती है।