उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में भी तेज हुई तोड़फोड़, नए रास्ते चौड़ा करने की कार्रवाई शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन शहर के 64 प्रमुख मार्गों के स्वीकृत चौड़ीकरण की इस बड़ी श्रृंखला के तहत शुक्रवार को तीन नए मार्गों -गाड़ी अड्डा से निकास चौराहा, बंबई वाले की धर्मशाला से दानी गेट, तथा गुदरी चौराहा से पानदरीबा होते हुए हरसिद्धि पाल तक- चौड़ीकरण का कार्य आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है।

मालूम हो कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल शहर में इस वृहद मार्ग चौड़ीकरण कार्य की शुरुआत की थी। अब तक यहां कोयला फाटक से कंठाल चौराहा, सती गेट और खड़े हनुमान मंदिर तक का मार्ग चौड़ा किया जा चुका है, जबकि गाड़ी अड्डा, दानी गेट और हरसिद्धि पाल जैसी लोकेशनों पर कार्य वर्तमान में पूरी गति से प्रचलित है।

विकास के इस महाअभियान की कड़ी में पिछले सप्ताह महाकाल मंदिर के अवंतिका द्वार से महाकाल घाटी तक 200 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े मार्ग में बाधक बने 39 आवासों, दुकानों और होटलों के हिस्सों को हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस महत्वपूर्ण मार्ग को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 24 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसके साथ ही, खजुरावली मस्जिद से केडी गेट, कोयला फाटक से कंठाल चौराहा होकर सती गेट, खड़े हनुमान मंदिर तक मार्ग चौड़ा किया जा चुका है। अब इसके आगे बढ़कर छत्री चौक से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ा करने के क्रम में शाही मस्जिद का 10 फीट बाधक हिस्सा हटाने की कार्रवाई भी निरंतर सप्ताहभर से जारी है। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि सभी कार्य समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों, इसके लिए सतत निरीक्षण किया जा रहा है।