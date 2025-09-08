Pitru Paskha 2025: ऑनलाइन कराया पितरों का तर्पण, खराब मौसम के कारण तीर्थ पर नहीं पहुंच पाए श्रद्धालु

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: महालय श्राद्धपक्ष के पहले दिन पूर्णिमा पर रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करने तीर्थ पर पहुंचे, जो लोग तीर्थ पर नहीं पहुंच पाए उन्होंने विद्वान पुरोहितों के मार्गदर्शन में घर पर ही ऑनलाइन पितृकर्म संपन्न किए। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तक अगले 15 दिन देश विदेश में रहने वाले ऐसे सैकड़ो श्रद्धालु अपने पूर्वजों का आनलाइन श्राद्ध करेंगे।

श्रीक्षेत्र पंडा समिति के अध्यक्ष और तीर्थपुरोहित पं. राजेश त्रिवेदी आमवाला पंडा ने बताया महालय श्राद्धपक्ष के पहले दिन श्रद्धालु अपने पितरों का स्वागत करते हुए तर्पण पिंडदान, धूप ध्यान, दान, ब्राह्मण भोजन आदि धर्म कार्य संपादित करते हैं। इसके बाद श्राद्ध पक्ष के सोलह दिनों में अपने पितरों की तिथि अनुसार सेवा पूजा की जाती है।