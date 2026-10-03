वीकेंड पर भगवान महाकाल के दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु, हरसिद्धि चौराहा पर गिरा बैरिकेड, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में लंबे वीकेंड के कारण देशभर से हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। शुक्रवार को अचानक भीड़ बड़ने तथा अव्यवस्थित यातायात के कारण हरसिद्धि चौराहा पर जनदबाव के कारण बैरिकेड गिर गया। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने व्यवस्था को संभाला सूचना मिलते ही मंदिर प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे और व्यवस्था को सुचारू बनाया। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र दर्शन टिकट काउंटर बढ़ाकर एक से पांच कर दिए गए।