सिंहस्थ 2028 से पहले संतों में मतभेद जारी, नए अखाड़ा परिषद को लेकर सीएम को लिखेंगे पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: सिंहस्थ 2028 से पूर्व उज्जैन में साधु-संतों में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि नए रामादल अखाड़ा परिषद के गठन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर और सिंहस्थ मेला अधिकारी से भी चर्चा की जाएगी।

रामादल परिषद सिंहस्थ को लेकर प्रशासन से चर्चा करने को लेकर अधिकृत नहीं है। अखिल भारतीय वैष्णव अखाडा परिषद के पदाधिकारियों के साथ ही शैव अखाड़े व प्रशासन चर्चा करेंगे। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी और महामंत्री हरि गिरी रविवार को उज्जैन पहुंचे थे। दोपहर में शिप्रा नदी के किनारे दत्त अखाड़े में महंत आनंदपुरी की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई थी। इसमें स्थानीय अखाड़ा परिषद को भंग करने का निर्णय लिया गया था। बैठक में स्थानीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत रामेश्वर गिरी, उपाध्यक्ष आनंदपुरी और प्रवक्ता महंत श्याम गिरी ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था।