उज्जैन में शाही मस्जिद का बाहरी हिस्सा तोड़ने की तैयारी, पुलिस फोर्स तैनात; आसपास की दुकानें बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। शाही मस्जिद के समीप छत्री चौक की गलियों में आमदिनों में बाजार गुलजार रहता है, मगर सोमवार को यहां उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। अभी मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की कार्रवाइ जारी है। विवाद की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। मस्जिद का बाहरी हिस्सा तोड़ने की तैयारी है। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच फिलहाल क्षेत्र में शांति है और सुबह से कोई हंगामा नहीं हुआ है। आसपास की दुकानें आज भी बंद हैं।

सोमवार को विवाद के बाद पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा था। आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भांजी। दरअसल रविवार शाम से ही प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। देर रात शाही मस्जिद कमेटी और प्रशासन के बीच समझौता का फार्मूला तय हुआ। इसी के तहत कमेटी ने खुद मस्जिद का बाधक हिस्सा हटाना शुरू किया, मगर उपद्रवी कुछ और ठाने बैठे थे।

अफवाह फैलते ही ये घरों से निकल आए। सुबह 10 बजे तक स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी- अचानक बैरिकेड्स तोड़े गए और छतों से महिलाओं व युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतर आई। मस्जिद को तोड़ाई शुरू होने के कुछ देर बाद सबसे पहले महिलाएं बैरिकेड्स हटाते हुए आगे आईं। इस दौरान नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस अमला समझाइश दे रहा था कि इसी दौरान पथराव शुरू हो गया। इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ देर मामला शांत रहा। मगर बाद में फिर नारेबाजी और पथराव शुरू हो गया। इस बार पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अफसरों ने फिर अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ड्रोन आदि से भी क्षेत्र की निगरानी जारी रही। शहरकाजी की सहमति पर अफवाहें भारी पड़ीं प्रशासनिक सतर्कता का आलम यह था कि रविवार रात पोकलेन और जेसीबी मशीनें खड़ी होने के बावजूद रातभर कोई जल्दबाजी नहीं की गई। सोमवार सुबह शहर काजी खलीकुर्रहमान ने वीडियो संदेश जारी कर चौड़ीकरण पर रजामंदी दी और समाज से अपने घरों में रहने का आग्रह किया।