सदियों पुराने पन्नों से निकलकर डिजिटल दुनिया तक पहुंचेंगी भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं

राजेश वर्मा, नईदुनिया, उज्जैन : भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं, उनका जीवन दर्शन और उपदेश सदियों से पांडुलिपियों के पन्नों पर सहेजे जाते रहे हैं। कहीं संस्कृत के श्लोकों में उनके जन्म और बाल लीलाओं का वर्णन है तो कहीं स्वर्ण और रजत रंगों से उनके जीवन प्रसंगों को चित्रों में उकेरा गया है।

अब ये अनमोल धरोहरें केवल पुस्तकालयों और शोध संस्थानों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि डिजिटल दुनिया के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, दर्शन और विचारों पर केंद्रित डिजिटल ज्ञानकोष तैयार करने की दिशा में पहल कर रही है।

यहां 20 हजार 700 से अधिक पांडुलिपियां संरक्षित हैं उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय स्थित सिंधिया प्राच्यविद्या शोध प्रतिष्ठान में इस पहल के लिए प्राचीन ज्ञान और सामग्री का समृद्ध आधार मौजूद है। यहां 20 हजार 700 से अधिक पांडुलिपियां संरक्षित हैं। इनमें धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण सामग्री के साथ भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित दुर्लभ पांडुलिपियां भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार डिजिट ज्ञान कोष तैयार करने के साथ शोध आधारित वृत्तचित्र, नाट्य और संगीत श्रृंखलाओं के प्रसारण के लिए समर्पित यूट्यूब मंच भी शुरू करने की योजना बना रही है। हाथ से लिखे अक्षरों में जीवंत हैं कृष्ण के प्रसंग डा. प्रीति पांडे ने बताया कि संस्थान में संरक्षित पांडुलिपियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रो. शितांशु रथ के मार्गदर्शन में इन दुर्लभ धरोहरों को डिजिटल स्वरूप देने का कार्य चल रहा है। श्रीकृष्ण की लीलाओं से संबंधित एक पांडुलिपि पत्रक इसका विशिष्ट उदाहरण है।