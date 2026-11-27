नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। माकड़ोन थाना क्षेत्र के ग्राम सालनाखेड़ी में अवैध शराब की धरपकड़ करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। टीम के कर्मचारी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही छतों से पत्थर बरसने लगे। हमले में महिलाओं के भी शामिल होने की बात सामने आई है।

पथराव और मारपीट में महिला उपनिरीक्षक सहित आबकारी विभाग के छह कर्मचारी घायल हुए हैं। इनमें तीन को गंभीर चोटें आई हैं। आरोपितों ने टीम से जब्त की जा रही अवैध शराब, नकदी, पर्स और शासकीय पहचान पत्र भी लूट लिए। माकड़ोन पुलिस ने मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है।

तलाशी लेने पर झोले में कच्ची शराब के पाउच मिले पुलिस के अनुसार गुरुवार को आबकारी वृत्त तराना की उपनिरीक्षक रानी सिंह वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रही थीं। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम सालनाखेड़ी में जगदीश चौहान के घर के सामने हाथ भट्टी की कच्ची शराब रखी है। इस पर टीम मौके पर पहुंची तो जगदीश हाथ में झोला लिए खड़ा मिला। तलाशी लेने पर झोले में कच्ची शराब के पाउच मिले। आबकारी टीम शराब जब्त करने की कार्रवाई कर रही थी, तभी जगदीश ने परिवार के सदस्यों और अन्य साथियों को आवाज लगाकर बुला लिया। इसके बाद आरोपितों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। छतों से भी पथराव किया गया। हमले में टीम के छह कर्मचारी घायल हो गए।