मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उज्जैन में घर वाले शादी को नहीं माने तो कपल ने उठाया खौफनाक कदम, जहर खाकर दे दी जान

    MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो एक कपल ने एक साथ जान देने का कदम उठा लिया। दोनों ने यात्री प्रतीक्षालय में बैठकर जहर खा लिया। कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई। युवक और किशोरी रतलाम जिले के रहने वाले थे।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 09:36:53 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 09:36:53 PM (IST)
    उज्जैन में घर वाले शादी को नहीं माने तो कपल ने उठाया खौफनाक कदम, जहर खाकर दे दी जान
    कपल ने जहर खाकर दे दी जान

    HighLights

    1. प्रेमी युगल ने प्रतीक्षालय में जहर खाकर दी जान
    2. उज्जैन के नागदा जंक्शन क्षेत्र की घटना
    3. रतलाम के निवासी थे युवक और किशोरी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रेमी-युगल ने एक साथ जान देने का कदम उठा लिया। इसके लिए वे दोनों नागदा जंक्शन कस्बे से सटे डाबरी गांव पहुंचे और यहां के यात्री प्रतीक्षालय में बैठकर दोनों ने जहर खा लिया। कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई। युवक और किशोरी रतलाम जिले के रहने वाले थे।

    पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    पुलिस के अनुसार, बुधवार को गांव डाबरी के यात्री प्रतीक्षालय में दोनों मृत अवस्था में पाए गए। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि मृतक समरथ सूर्यवंशी रतलाम जिले के खेताखेड़ी गांव का रहने वाला था।

    यह भी पढ़ें- 'जब तक कोई सुसाइड न कर लें...' लिव-इन में रह रही महिला ने लगाई फांसी, इंस्टाग्राम पर शेयर किया दर्द

    दोनों ने जहर की गोली खाकर की आत्महत्या

    किशोरी आलोट के खारोतिया गांव की निवासी थी। दोनों का प्रेम-प्रसंग चल रहा था। घरवाले इसके खिलाफ थे। समरथ मंगलवार सुबह खेत में दवा छिड़काव के लिए घर से निकला था। वह किशोरी को बाइक से बैठाकर नागदा ले आया। रात में गांव डाबरी के प्रतीक्षालय में दोनों ने जहर की गोली खाकर आत्महत्या कर ली।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.