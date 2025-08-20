उज्जैन में घर वाले शादी को नहीं माने तो कपल ने उठाया खौफनाक कदम, जहर खाकर दे दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रेमी-युगल ने एक साथ जान देने का कदम उठा लिया। इसके लिए वे दोनों नागदा जंक्शन कस्बे से सटे डाबरी गांव पहुंचे और यहां के यात्री प्रतीक्षालय में बैठकर दोनों ने जहर खा लिया। कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई। युवक और किशोरी रतलाम जिले के रहने वाले थे।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा पुलिस के अनुसार, बुधवार को गांव डाबरी के यात्री प्रतीक्षालय में दोनों मृत अवस्था में पाए गए। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि मृतक समरथ सूर्यवंशी रतलाम जिले के खेताखेड़ी गांव का रहने वाला था।