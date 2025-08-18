'जब तक कोई सुसाइड न कर लें...' लिव-इन में रह रही महिला ने लगाई फांसी, इंस्टाग्राम पर शेयर किया दर्द

ब्यूरो, कानपुर। सचेंडी निवासी महिला पति को छोड़कर पांच माह से एक युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी। रविवार देर रात अपनी दर्दभरी दास्तां इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। जब तक कोई सुसाइड न कर लें, तब तक लोग मानते कहां है कि कोई कितना दर्द में है।

तलाक के बाद युवक के साथ रह रही थी महिला सचेंडी क्षेत्र में रहने वाली 28 वर्षीय अंजलि गौतम ने नौ साल पहले नौबस्ता में रहने वाले पेंटिंग कारीगर आकाश गुप्ता से प्रेम विवाह किया था। जिससे उसके दो बच्चे आर्यन और बेटी आर्या हैं। नौबस्ता निवासी बड़ी बहन अर्चना ने बताया कि एक साल पहले अंजलि पति से विवाद के बाद अलग रहने लगी थी।