'जब तक कोई सुसाइड न कर लें...' लिव-इन में रह रही महिला ने लगाई फांसी, इंस्टाग्राम पर शेयर किया दर्द

    Kanpur News: कानपुर के नौबस्ता में एक महिला ने लिव-इन पार्टनर के साथ रहते हुए आत्महत्या कर ली। महिला ने इंस्टाग्राम पर दर्दभरी पोस्ट करने के बाद यह कदम उठाया। मृतका की पहचान अंजलि गौतम के रूप में हुई है जो पहले से शादीशुदा थी और पांच महीने से आकाश गौतम नामक एक ऑटो चालक के साथ लिव-इन में रह रही थी।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 09:58:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 09:58:28 PM (IST)
    1. लिव-इन में रह रही महिला ने फंदा लगाकर की आत्महत्या
    2. इंस्टाग्राम पर दर्दभरी दास्तां पोस्ट करने के बाद दी जान
    3. पति को छोड़ पांच माह से युवक के साथ रह रही थी महिला

    ब्यूरो, कानपुर। सचेंडी निवासी महिला पति को छोड़कर पांच माह से एक युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी। रविवार देर रात अपनी दर्दभरी दास्तां इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। जब तक कोई सुसाइड न कर लें, तब तक लोग मानते कहां है कि कोई कितना दर्द में है।

    तलाक के बाद युवक के साथ रह रही थी महिला

    सचेंडी क्षेत्र में रहने वाली 28 वर्षीय अंजलि गौतम ने नौ साल पहले नौबस्ता में रहने वाले पेंटिंग कारीगर आकाश गुप्ता से प्रेम विवाह किया था। जिससे उसके दो बच्चे आर्यन और बेटी आर्या हैं। नौबस्ता निवासी बड़ी बहन अर्चना ने बताया कि एक साल पहले अंजलि पति से विवाद के बाद अलग रहने लगी थी।

    घटना के बाद आकाश गौतम मौके से भाग निकला

    इसके बाद वह पांच माह से आटो चालक आकाश गौतम के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। रविवार देर रात अंजलि ने पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद आकाश गौतम मौके से भाग निकला। सोमवार सुबह काफी देर तक कमरा न खुलने पर आसपास के लोगों ने झांककर देखा तो अंजलि का शव फंदे से लटकता मिला।

    इंस्टाग्राम पर अपनी दर्दभरी पोस्ट की

    पड़ोसियों की सूचना पर नौबस्ता पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अंजलि की बहन अर्चना ने बताया कि अंजलि के प्रेम विवाह करने के बाद से स्वजन उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। उन्होंने बताया कि अंजलि ने आत्महत्या से पहले अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी दर्दभरी पोस्ट की थी।

    नौबस्ता थाना प्रभारी शरद तिलारा ने बताया कि महिला ने आत्महत्या क्यों की इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। स्वजन ने आशंका जताई है कि शायद उसे अपने किए पर पछतावा था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली।

