'जब तक कोई सुसाइड न कर लें...' लिव-इन में रह रही महिला ने लगाई फांसी, इंस्टाग्राम पर शेयर किया दर्द

ब्यूरो, कानपुर। सचेंडी निवासी महिला पति को छोड़कर पांच माह से एक युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी। रविवार देर रात अपनी दर्दभरी दास्तां इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। जब तक कोई सुसाइड न कर लें, तब तक लोग मानते कहां है कि कोई कितना दर्द में है।
सचेंडी क्षेत्र में रहने वाली 28 वर्षीय अंजलि गौतम ने नौ साल पहले नौबस्ता में रहने वाले पेंटिंग कारीगर आकाश गुप्ता से प्रेम विवाह किया था। जिससे उसके दो बच्चे आर्यन और बेटी आर्या हैं। नौबस्ता निवासी बड़ी बहन अर्चना ने बताया कि एक साल पहले अंजलि पति से विवाद के बाद अलग रहने लगी थी।
इसके बाद वह पांच माह से आटो चालक आकाश गौतम के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। रविवार देर रात अंजलि ने पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद आकाश गौतम मौके से भाग निकला। सोमवार सुबह काफी देर तक कमरा न खुलने पर आसपास के लोगों ने झांककर देखा तो अंजलि का शव फंदे से लटकता मिला।
पड़ोसियों की सूचना पर नौबस्ता पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अंजलि की बहन अर्चना ने बताया कि अंजलि के प्रेम विवाह करने के बाद से स्वजन उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। उन्होंने बताया कि अंजलि ने आत्महत्या से पहले अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी दर्दभरी पोस्ट की थी।
नौबस्ता थाना प्रभारी शरद तिलारा ने बताया कि महिला ने आत्महत्या क्यों की इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। स्वजन ने आशंका जताई है कि शायद उसे अपने किए पर पछतावा था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली।