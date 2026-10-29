उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने गंदगी, नाले के पास से निकलने को मजबूर हो रहे श्रद्धालु

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने खुले में गंदा नाला बह रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर श्रद्धालुओं ने आसान पहुंच के लिए अपना संकरा और मुश्किल ही सही मगर रास्ता बना लिया है। धार्मिक-पर्यटन और सबसे स्वच्छ नगरी के तमगे से नवाजी गई ‘उज्जैन’ के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है।

मौके के हालात बताते हैं कि मार्ग चौड़ीकरण कार्य के दौरान सड़क किनारे नाले का निर्माण अधूरा छोड़ दिए जाने से चारों तरफ कीचड़, गंदा पानी और गंदगी फैली हुई है। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अपने बैग और सामान लेकर बैरिकेड्स के किनारे बनी संकरी जगह से बचते-बचाते निकलना पड़ रहा है।