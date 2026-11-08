उज्जैन में हार्डवेयर दुकान में लगी आग, अंदर फंसे बुजुर्ग को गंभीर हालत में निकाला, लाखों का सामान जलकर खाक

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। शहर के नागझिरी चौराहे पर सोयाबीन प्लांट के सामने रविवार रात एक मकान और उससे लगी हार्डवेयर दुकान आग की चपेट में आ गए। हादसे के वक्त मकान में फंसे एक बुजुर्ग को पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

108 एंबुलेंस से चरक अस्पताल पहुंचाए गए बुजुर्ग बाहर निकाले जाने के बाद बुजुर्ग को मौके पर पहुंची 108 एंबुलेंस से प्राथमिक इलाज के लिए चरक अस्पताल ले जाया गया। आग में दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और नगर निगम का फायर ब्रिगेड अमला घटनास्थल पर पहुंच गया। आग पर काबू पाने के लिए छह से ज्यादा दमकल वाहन लगाए गए हैं।