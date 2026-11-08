उमरिया में दीवाली की रात हादसों का कहर: दो सड़क दुर्घटनाओं में युवक की मौत, महिला समेत दो गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। दीपावली के उल्लास के बीच जिले में हुए भीषण सड़क हादसों ने कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं। त्योहार की रात अलग-अलग क्षेत्रों में घटित दो सड़क दुर्घटनाओं में 24 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही राहत दल ने 108 एंबुलेंस की मदद से सभी हताहतों को जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों हादसों के सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पुलिस जांच में जुटी है।

उमरिया-शहपुरा मार्ग पर पहली दुर्घटना: 24 वर्षीय युवक ने तोड़ा दम, साथी घायल पहला हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमरिया-शहपुरा मार्ग पर पेश आया। दीपावली की रात हुए इस सड़क हादसे में ग्राम बसाड़ी निवासी जितेंद्र सिंह (24) की जान चली गई। हादसे में एक अन्य बाइक सवार भी घायल हुआ है, जिसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।