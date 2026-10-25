उज्जैन में विवाद के बाद दांतों से काटकर पिता की उंगली अलग कर दी, पुलिस को शिकायत की तो कुएं में कूदकर दे दी जान

नईदुनिया न्यूज, नागदा जंक्शन (उज्जैन) : एक युवक ने पिता से विवाद कर उनकी उंगली मुंह से काटकर अलग कर दी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इससे डर कर युवक ने एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दो दिन पूर्व चेतनपुरा निवासी मनीष पुत्र प्यारेलाल आयु 22 वर्ष का अपने पिता प्यारेलाल से विवाद हो गया था। इसके चलते मनीष ने अपने पिता की उंगली मुंह से काट ली, इससे उंगली अलग हो गई। पिता ने अपने ही पुत्र के खिलाफ मंडी थाने में शिकायत की।