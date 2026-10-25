मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

उज्जैन में विवाद के बाद दांतों से काटकर पिता की उंगली अलग कर दी, पुलिस को शिकायत की तो कुएं में कूदकर दे दी जान

एक युवक ने पिता से विवाद कर उनकी उंगली मुंह से काटकर अलग कर दी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इससे डर कर युवक ने एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

By Prakash PrajapatEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 11:11:57 AM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 11:11:57 AM (IST)
उज्जैन में विवाद के बाद दांतों से काटकर पिता की उंगली अलग कर दी, पुलिस को शिकायत की तो कुएं में कूदकर दे दी जान
विवाद के बाद पुत्र ने पिता को दांतों से काट लिया। -एआई इमेज

HighLights

  1. युवक ने पिता से विवाद कर उनकी उंगली मुंह से काटकर अलग कर दी
  2. पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया
  3. इससे डर कर युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली

नईदुनिया न्यूज, नागदा जंक्शन (उज्जैन) : एक युवक ने पिता से विवाद कर उनकी उंगली मुंह से काटकर अलग कर दी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इससे डर कर युवक ने एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दो दिन पूर्व चेतनपुरा निवासी मनीष पुत्र प्यारेलाल आयु 22 वर्ष का अपने पिता प्यारेलाल से विवाद हो गया था। इसके चलते मनीष ने अपने पिता की उंगली मुंह से काट ली, इससे उंगली अलग हो गई। पिता ने अपने ही पुत्र के खिलाफ मंडी थाने में शिकायत की।


पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था

इस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था। उसी दिन से मनीष लापता था। शनिवार को चेतनपुरा के कम मुंडेर के कुएं में शव दिखा, जिसकी पहचान मनीष के रूप में हुई। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।

तीन माह पहले भी मिला था एक शव

बता दें कि तीन माह पूर्व चेतनपुरा निवासी एक युवक का शव इसी कुएं में मिला था। मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल पाया। क्षेत्रवासियों ने पुलिस से मांग की है कि उक्त कुएं की मुंडेर की ऊंचाई बढ़वाई जाए, ताकि और कोई कुएं में गिरने से बच सके तथा कोई हादसा होने से रुक सके।

इस संबंध में थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने बताया कि दो दिन पूर्व मृतक के खिलाफ उसके पिता ने पुलिस थाने में शिकायत की थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया था, तब से ही वह घर से लापता था। पिता ने शिकायत में बताया था कि विवाद के बाद पुत्र ने दांतों से उसकी उंगली चबा दी, जिससे उंगली अलग हो गई थी।

यह भी पढ़ें- टमाटर चोरी के शक में ले ली बुजुर्ग की जान; बैतूल के धामोरी गांव की घटना, पुलिस ने आरोपी बाप-बेटे को किया गिरफ्तार

यह भी पढ़ें
एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।