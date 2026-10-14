इंदौर के बाद अब उज्जैन भी बनाएगा कचरे को कंचन, नारियल के छिलके और पुराने जूते-चप्पल से बनेंगे उपयोगी उत्पाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : शहर में नारियल के छिलके और पुराने जूते-चप्पल भी अब कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नगर निगम इनकी रिसाइकिलिंग के लिए अलग-अलग प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रहा है।

इसके साथ ही घट्टिया तहसील के ग्राम डबरी में जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने और रिसाइक्लिंग योग्य सामग्री अलग करने के लिए सीबीजी सह एमआरएफ प्लांट प्रस्तावित है। यानी कचरे को केवल उठाकर निपटाने के बजाय उससे उपयोगी संसाधन तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।

तीनों परियोजनाओं के प्रस्तावों पर अनुशंसा की मंगलवार को महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में तीनों परियोजनाओं के प्रस्तावों पर अनुशंसा की। नगर निगम की योजना नारियल के कचरे और फुटवियर वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए अलग-अलग प्लांट स्थापित करने की है। नारियल के छिलकों और रेशों को प्रसंस्कृत कर उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं नारियल के छिलकों और रेशों को प्रसंस्कृत कर उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इसी तरह पुराने जूते-चप्पलों के विभिन्न हिस्सों को उनकी सामग्री के अनुसार अलग कर पुनर्चक्रण के लिए भेजा जा सकता है। इन प्लांटों के लिए एजेंसी चयन की खातिर ई-निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों प्लांटों की क्षमता कितनी होगी, उनमें कितनी मात्रा में कचरे का प्रसंस्करण होगा और तैयार उत्पाद क्या होंगे। इनका विवरण एजेंसी चयन और परियोजना की शर्तें तय होने के बाद सामने आएगा।