नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मोक्षदायिनी मां शिप्रा को स्वच्छ, निर्मल और प्रवाहमान बनाने के संकल्प के साथ शनिवार को संपूर्ण शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा प्रारंभ हुई। त्रिशूल शिवगण वाहिनी द्वारा आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में साधु-संत और श्रद्धालु शामिल हुए। रामघाट पर शिप्रा पूजन और संतों के आशीर्वचन के बाद यात्रा का शुभारंभ हुआ।

पहले दिन उद्गम स्थल उज्जैनी पहुंची यात्रा, केवड़ेश्वर धाम में विश्राम यात्रा के पहले दिन साधु-संतों और श्रद्धालुओं का जत्था शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए देवलघाट, ग्राम बोलासा, ग्राम शिप्रा होते हुए शिप्रा के उद्गम स्थल उज्जैनी पहुंचा। यहां केवड़ेश्वर धाम पर रात्रि विश्राम हुआ। यात्रा का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ शिप्रा संरक्षण और नदी को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए जनजागरण करना है।