चंपतराय को बचाने में प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भाजपा लगी हुई है, दिग्विजय सिंह ने उज्जैन से शुरू की सत्य सनातन यात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को दशहरे के शुभ अवसर पर उज्जैन में भगवान चिंतामन गणेश की पूजा-अर्चना कर सत्य सनातन यात्रा की शुरुआत की। दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या में राम मंदिर तक सत्य सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। वे उज्जैन से पैदल यात्रा करेंगे। यात्रा से पूर्व सोमवार को दिग्विजय ने कहा कि उनकी अयोध्या तक की यात्रा पूरी तरह से निजी यात्रा है।

पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपतराय को बचाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित पूरी भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस लगी हुई है। जो लोग चंपतराय को बचाने में लगे हुए हैं, उन्होंने ही मंदिर में चढ़ावा की चोरी की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरी, नोट चोरी दोनों में शामिल हैं। राम मंदिर में जिस ट्रस्ट ने चोरी की है, उसमें ज्ञानेश कुमार केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में पत्रकार वार्ता में लगाए।