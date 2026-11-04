उज्जैन में सीएम हेल्पलाइन में पिछड़े पांच थानों के टीआई से लेकर सिपाही तक को परेड की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही उज्जैन के पांच थानों के पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गई। शिकायतें लंबित रहने के कारण चिमनगंज, अजाक, कोतवाली, खाराकुआं और माधवनगर थानों की रैंकिंग बी श्रेणी में पहुंच गई है।

इस पर एसपी प्रदीप शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए पांचों थानों के टीआई से लेकर सिपाही तक को परेड की सजा सुनाई है। शुक्रवार को पांचों थानों के पूरे स्टाफ को पुलिस लाइन में परेड करना होगी। अतिरिक्त इंस्पेक्टर देने के बाद भी नहीं सुधरी स्थिति सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए एसपी ने पुलिस लाइन से थानों को अतिरिक्त इंस्पेक्टर भी उपलब्ध कराए थे। इसका उद्देश्य शिकायतों के निराकरण में तेजी लाना और लंबित मामलों की संख्या कम करना था। इसके बावजूद पांच थानों में शिकायतें पेंडिंग रहने से उनकी रैंकिंग बी श्रेणी में पहुंच गई।