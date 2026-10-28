कचरा दो, नाश्ता लो... उज्जैन में तीन जगह खुलेंगे कचरा कैफे, कूड़ा फेंकने की जगह जरूरत का सामान पाने का बन सकता है जरिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : घर का प्लास्टिक, बोतलें और दूसरा सूखा कचरा अब सड़क या कूड़ेदान में फेंकने के बजाय नाश्ता या जरूरत का सामान पाने का जरिया बन सकता है। उज्जैन नगर निगम शहर में तीन जगह ‘कचरा कैफे’ खोलने जा रहा है। यहां नागरिक पुनर्चक्रण योग्य कचरा जमा करेंगे और बदले में खाद्य पदार्थ, दैनिक उपयोग की सामग्री या स्व-सहायता समूहों के बनाए उत्पाद ले सकेंगे।

योजना के लिए फ्रीगंज में पाकीजा शोरूम के पास, नानाखेड़ा बस स्टैंड और चारधाम मंदिर पार्किंग में स्थान प्रस्तावित किए गए हैं। निगम ने इनके संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। यानी फिलहाल कैफे खुलने की तैयारी है, संचालन शुरू होने का दावा अभी नहीं किया जा सकता।