खेतों में ठहरेंगे सिंहस्थ के मेहमान, उज्जैन में बनेगी टेंट सिटी, किसानों को होगा आर्थिक लाभ और बढ़ेगा रोजगार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : सिंहस्थ में अब किसानों के खेत भी श्रद्धालुओं के ठिकाने बन सकते हैं। किसानों की जमीन पर टेंट सिटी विकसित करने की संभावना पर शनिवार को संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की मौजूदगी में चर्चा हुई।

यह पहल मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के उस निर्देश के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने घट्टिया, तराना और आसपास के क्षेत्रों में टेंट सिटी तथा होल्डिंग एरिया विकसित करने की संभावनाएं तलाशने और किसानों-सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने को कहा था।

स्थानीय लोगों को सेवाओं के जरिए रोजगार मिल सकता है योजना आकार लेती है तो सिंहस्थ में श्रद्धालुओं के ठहरने के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही किसानों को अपनी जमीन के उपयोग से आर्थिक अवसर और स्थानीय लोगों को सेवाओं के जरिए रोजगार मिल सकता है। हालांकि, टेंट सिटी के लिए जमीन, संख्या, क्षमता और संचालन की व्यवस्था अभी तय होना बाकी है। सिंहस्थ मेला कार्यालय में आयोजित बैठक में पर्यटन विभाग के सहयोग से टैंट सिटी विकसित करने की अवधारणा पर विचार-विमर्श किया गया। प्रशासन ने किसानों को संभावित व्यवस्थाओं और उनसे मिलने वाले अवसरों की जानकारी दी। किसानों से जमीन के उपयोग, जरूरी सुविधाओं, संचालन और उनकी अपेक्षाओं पर सुझाव मांगे गए। किसानों ने पहल में रुचि दिखाई और सहभागिता के प्रति सकारात्मक रुख रखा। अब किसानों की जरूरतों और सुझावों को ध्यान में रखकर संबंधित विभागों के समन्वय से आगे की कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई है।