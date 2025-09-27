उज्जैन में फिर लगे 'आई लव मोहम्मद' के बैनर, पुलिस ने तुरंत हटवाए, लोग बोले- माहौल खराब करने की साजिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। तोपखाना व बेगमबाग क्षेत्र में शनिवार को 'आई लव मोहम्मद' के बैनर लगे दिखे। सूचना मिलने पर नगर निगम व पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बैनर हटा दिए। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचे। लोगों का कहना था कि त्योहार पर माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है।
महाकाल पुलिस ने बताया कि शनिवार को लोगों ने सूचना दी थी कि बेगमबाग व तोपखाना क्षेत्र में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं हिंदू जागरण मंच के लोगों ने भी इसकी शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने नगर निगम की टीम को मौके पर बुलाया और बैनर हटवा दिए थे।
इस दौरान काफी संख्या में भी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं रहवासी भी मौके पर एकत्र हो गए थे। बताया जा रहा है कि इस तरह के बैनर लगाने का विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ था। जिसके बाद यह देश के विभिन्न शहरों में इस तरह के बैनर लगाए जा रहे है। एसपी प्रदीप शर्मा नवरात्र के पहले ही सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से बात कर जिले में शांति की अपील कर चुके हैं।