उज्जैन में फिर लगे 'आई लव मोहम्मद' के बैनर, पुलिस ने तुरंत हटवाए, लोग बोले- माहौल खराब करने की साजिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। तोपखाना व बेगमबाग क्षेत्र में शनिवार को 'आई लव मोहम्मद' के बैनर लगे दिखे। सूचना मिलने पर नगर निगम व पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बैनर हटा दिए। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचे। लोगों का कहना था कि त्योहार पर माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है।

बेगमबाग व तोपखाना क्षेत्र में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगे महाकाल पुलिस ने बताया कि शनिवार को लोगों ने सूचना दी थी कि बेगमबाग व तोपखाना क्षेत्र में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं हिंदू जागरण मंच के लोगों ने भी इसकी शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने नगर निगम की टीम को मौके पर बुलाया और बैनर हटवा दिए थे।