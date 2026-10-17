उज्जैन में तराना फंटे पर बाइक सवारों को बचाने में पलटी बस, दो लोगों की दबने से मौत, 5 महिलाएं घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : उज्जैन-आगर मार्ग पर तराना फंटे के पास शुक्रवार को बाइक सवार को बचाने के प्रयास में यात्री बस अनियंत्रित होकर पुलिया से उतरकर पलट गई। हादसे में बस के नीचे दबने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच महिलाएं घायल हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बस से यात्रियों को निकाला।
राघवी पुलिस ने बताया कि बस क्रमांक एमपी 70 पी 0161 शुक्रवार दोपहर आगर से उज्जैन की ओर जा रही थी। तराना फंटे के पास बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बस पुलिया के समीप से नीचे उतरकर पलट गई।
बताया जा रहा है कि इस दौरान फंटे के पास खड़े मोहन पुत्र मांगीलाल उम्र 50 वर्ष और महेश पुत्र बापू दोनों निवासी ब्राह्मण बड़ोदिया इंगोरिया बस की चपेट में आकर नीचे दब गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति ग्राम ठुकराल रिश्तेदार के यहां जा रहे थे।
रास्ते में दोनों मार्ग के समीप खड़े होकर बीड़ी पी रहे थे। बताया जा रहा है कि बस में 40 से अधिक लोग सवार थे। हादसे में बस में सवार गंगाबाई, तेजूबाई, विष्णुबाई, पेपाबाई और सगनाबाई सभी निवासी आगर भी घायल हुई हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है।
दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से भाग निकला। सूचना मिलने पर राघवी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बस को उठवाकर उसके नीचे दबे दोनों लोगों के शव बाहर निकाले गए। पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। बस को जब्त कर चालक की तलाश की जा रही है।
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