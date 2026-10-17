उज्जैन में तराना फंटे पर बाइक सवारों को बचाने में पलटी बस, दो लोगों की दबने से मौत, 5 महिलाएं घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : उज्जैन-आगर मार्ग पर तराना फंटे के पास शुक्रवार को बाइक सवार को बचाने के प्रयास में यात्री बस अनियंत्रित होकर पुलिया से उतरकर पलट गई। हादसे में बस के नीचे दबने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच महिलाएं घायल हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बस से यात्रियों को निकाला।

राघवी पुलिस ने बताया कि बस क्रमांक एमपी 70 पी 0161 शुक्रवार दोपहर आगर से उज्जैन की ओर जा रही थी। तराना फंटे के पास बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बस पुलिया के समीप से नीचे उतरकर पलट गई।