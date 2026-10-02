उज्जैन में चरित्र शंका को लेकर पत्नी पर दराते से जानलेवा हमला, छह महीने से अलग रह रही थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : चिमनगंज थाना क्षेत्र के ढांचा भवन में चरित्र शंका में गुरुवार रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर दराते से हमला कर दिया। हमले में महिला के हाथ और पैर में गंभीर चोट आई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपित धारदार हथियार से वार करता नजर आ रहा है। घायल महिला ने चिमनगंज थाने पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
ढांचा भवन निवासी माला चौधरी का करीब छह महीने से पति सुनील से विवाद चल रहा है। महिला के अनुसार, पति उसके चरित्र पर शंका करता है। दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। परिवार का खर्च चलाने के लिए माला होटल में काम करने जाती है। उसकी एक बड़ी बेटी और दो छोटे बेटे हैं। महिला का आरोप है कि पति काम नहीं करता और घर के खर्च के लिए रुपये भी नहीं देता। इसके बावजूद उसके काम पर जाने को लेकर आए दिन विवाद करता है।
महिला के मुताबिक गुरुवार रात करीब साढ़े नौ बजे सुनील धारदार हथियार लेकर उसके पास पहुंचा। दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी दौरान उसने दराते से माला पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से महिला के हाथ और पैर में गहरी चोटें आई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। घायल महिला को उपचार के लिए चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें आरोपित पति महिला पर धारदार हथियार से हमला करता दिखाई दे रहा है। महिला का कहना है कि पति पहले भी उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनाक्रम, सीसीटीवी फुटेज और महिला के आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
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