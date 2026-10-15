उज्जैन में गुर्जर गैंग के गुंडों ने अवैध वसूली को लेकर डराया-धमकाया, कार के कांच फोड़े, दहशत फैलाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : मोहन नगर में बदमाशों ने एक व्यक्ति की कार के कांच फोड़कर दहशत फैला दी। आरोप है कि बदमाश अवैध वसूली के लिए दबाव बना रहे थे और धमकाकर डराने का प्रयास कर रहे थे। मामले में पुलिस ने गुर्जर गैंग के अनमोल गुर्जर और उसके तीन साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि मोहन नगर निवासी मदनलाल पुत्र हरदास हेयर सैलून की दुकान संचालित करता है। उसकी स्कार्पियो कार घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान ढांचा भवन निवासी गुर्जर गैंग का बदमाश अनमोल गुर्जर अपने तीन साथियों के साथ वहां पहुंचा।